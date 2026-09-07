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Kaynak: AA / DHA / İHA

Antalya'da esnaf kredileri üzerinden yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu 6 sanık, savunmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

108 SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda yapıldığı öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlamaları yöneltildi.

Hazırlanan iddianamede toplam 108 sanık yer aldı. İddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, kredi kullanımına uygun olmayan bazı kişilerin Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırılarak pazarcılar odasına üye yapılması ve bu kişiler üzerinden kooperatiften devlet destekli esnaf kredisi kullandırılması sağlandı.

Dosyada ayrıca kredi kullanacak kişilerin ipotek gösterebilmesi amacıyla usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı ve bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin çekilmesinin sağlandığı öne sürüldü.

Kullandırılan krediler karşılığında ise şüphelilerden yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddialar arasında yer aldı.

Davada tutuklu yargılanan Aydın A., Hüseyin S., Hasibe Ç., eski Pazarcılar Odası Başkanı Metin B., Hanım Yıldız K. ve Turgut B. ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Sanıklar savunmalarında suçsuz olduklarını belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, değerlendirmesinin ardından ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu bulunan 6 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Dava, dosyada yer alan diğer sanıklar ve suçlamalara ilişkin yargılamanın devam etmesiyle sürecek.