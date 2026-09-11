Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Aydın’ın Efeler ilçesinde usulsüz yolcu taşımacılığına yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde bir sürücüye ağır yaptırım uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 09 xxx plakalı aracın belediye sınırları içerisinde gerekli çalışma izni veya ruhsatı olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı anlaşıldı.

USULSÜZLÜK BELGELENDİ

Usulsüz taşımacılık, video kaydı ve yolcu mülakatıyla belgelendi. Denetim sonucunda sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek/23a maddesi kapsamında 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün belgesi 30 gün süreyle iptal edilirken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ekiplerin usulsüz yolcu taşımacılığına yönelik denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.