İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, açıklanan 2025 yılı doğum istatistiklerini ve Türkiye'deki doğurganlık hızında yaşanan gerilemeyi masaya yatırdı. Bir kadının hayatı boyunca sahip olduğu ortalama çocuk sayısını gösteren toplam doğurganlık hızının 1,42'ye kadar düştüğüne vurgu yapan Usta, mevcut nüfus yapısının korunabilmesi için bu oranın en az 2,10 seviyesinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Bu konuyu siyasete adım attığı ilk günden beri her fırsatta dile getirdiğini ve konunun siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Erhan Usta, geçmiş dönemdeki girişimlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Toplam doğurganlık hızı 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğiliminde. Bu, ülkemiz için bir beka sorunudur. 2024 yılı Şubat ayında 'Türkiye’deki nüfus artış hızındaki veya doğurganlıktaki düşüşün araştırılması' amacıyla bir meclis grup önerisi verdik. Ancak bu önergemiz Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. Peki, böylesine hayati bir konuda iktidar şu an ne yapıyor?"

Hükümetin nüfus politikalarını yalnızca söylemler üzerinden yürüttüğünü savunan Usta, "En az 3 çocuk deniliyor, güzel… Ama bu durum bir söylemin ötesine geçebiliyor mu? Açıkladıkları vizyon belgesinin içi bomboş" sözleriyle tepki gösterdi. Nüfustaki keskin düşüşün arkasında yatan nedenlerin bilimsel olarak incelenmesi gerektiğini ifade eden İYİ Parti Milletvekili, şu soruları yöneltti:

Bu düşüşün temel nedeni kötü giden ekonomi, geleceğe dair kaygılar ve çocuk büyütmenin maliyetleri mi?

Yetersiz kreş ve bakım imkânları ile içi boşaltılan eğitim sistemi bu durumda ne kadar etkili?

Gençlerin işsiz kalması ve kendilerini dahi geçindirememesi bu tabloda nasıl bir rol oynuyor?

Doğum oranlarında bölgesel ve eğitim durumuna göre çok ciddi farklılıklar gözlemlendiğine dikkati çeken Erhan Usta, her kesim ve her gerekçe için ayrı ayrı özel tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. İktidarın bu sorunlara kafa yormak yerine geçmişi suçlamayı tercih ettiğini ileri süren Usta, "Siz yine kurullar kurun, içi boş vizyon belgeleri yayınlayın ve harçlık sayılabilecek çocuk yardımları yapmaya devam edin" diyerek mevcut çözümlerin yetersizliğine işaret etti.