Kariyerinin son döneminde grafik dalgalanmaları yaşayan Ridley Scott, 110 milyon dolar bütçeli yeni filmi The Dog Stars (Köpek ve Yıldızlar) ile beklentilerin oldukça altında kaldı. Başrolünü Hollywood'un genç yeteneklerinden Jacob Elordi'nin üstlendiği yapım, basın gösterimlerinin ardından olumsuz eleştirilerin odağı oldu. Filmin eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'taki skoru %38'e kadar gerilerken, MetaCritic platformundaki ortalama puanı ise 51'de kaldı.

SENARYO VE TON TUTARSIZLIĞI ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Dünya nüfusunun büyük bölümünü yok eden bir salgın sonrası post-apokaliptik bir dünyada geçen film, eski bir pilot olan Hig'in köpeği ve huysuz bir askerle sürdürdüğü yalnız hayatın telsizden gelen gizemli bir mesajla değişmesini konu alıyor. Eleştirmenlerin ortak birleştiği nokta ise filmin ton karmaşası yaşaması oldu. Aksiyon odaklı bir kıyamet filmi ile durağan bir karakter draması arasında sıkışıp kalan yapımın, aksiyon severler için fazla yavaş, derinlik arayanlar içinse fazla yüzeysel kaldığı vurgulanıyor.