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Kaynak: Haber Merkezi

Gece Yarısı Çocukları, Şeytan Ayetleri ve Bıçak gibi kitapların yazarı Salman Rüşdi, Ulusal Kitap Vakfı’nın yaşam boyu edebi başarı için verdiği Amerikan Edebiyatına Seçkin Katkı Madalyası’nın 2026 yılı sahibi oldu.

Gece Yarısı Çocukları, Şeytan Ayetleri ve Bıçak gibi kitapların yazarı Salman Rüşdi’ye madalya, 18 Kasım’da New York’ta gerçekleştirilecek 77. Ulusal Kitap Ödülleri töreninde, uzun yıllardır arkadaşı olan yazar Kiran Desai tarafından verilecek.

Rüşdi, 1988’den bu yana verilen ödülün 39’uncu sahibi olurken, ABD dışında doğup bu madalyaya değer görülen dördüncü yazar olarak verilmiş olacak. Daha önce ödülü alan isimler arasında Toni Morrison, Ursula K. Le Guin, Isabel Allende, Art Spiegelman ve Barbara Kingsolver da yer alıyordu.

“BELKİ DE ARTIK AMERİKAN EDEBİYATINDA ÖNE ÇIKAN BİRİYİM”

Hindistan’ın Mumbai kentinde doğan, genç yaşta İngiltere’ye taşınan ve bugün New York’ta yaşayan Rüşdi, yaklaşık on yıldır ABD vatandaşı olarak biliniyordu.

Associated Press’e konuşan 79 yaşındaki Ruşdi, ABD vatandaşlığının kendisinde daha güçlü bir aidiyet duygusu yarattığını, aldığı ödülün de benzer bir anlam taşıdığını ifade etti.

Rüşdi, Raymond Carver’ın önemli bir Amerikan edebiyat ödülü aldığında kendisini “edebiyat dünyasında öne çıkan biri” olarak tanımladığını ifade ederek “Ben de ‘Belki de artık Amerikan edebiyatında öne çıkan biriyim’ diye düşündüm” dedi.