Usta tiyatrocu Ali Hürol 76 yaşında yaşamını yitirdi

Mynet'te yer alan habere göre, 'Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez' diyen Aydın, şunları söyledi:

"Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun."