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Kaynak: Haber Merkezi

Türk pop müziğinin çınarı şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatını gazeteci Nasuh Bektaş, X hesabından yaptığı paylaşımıyla açıkladı. Bektaş, paylaşımında "Müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

91 yaşındaki sanatçının ölüm nedenine ve cenaze törenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

ALPAY KİMDİR?

Alpay, 18 Temmuz 1935 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokulu ve liseyi Ankara'da bitirdi. Lisede futbola merak salan Alpay, Ankara Demirspor'da futbol oynadı. Ardından Gençlerbirliği SK'nde profesyonel futbol hayatını sürdürürken Genç Milli Futbol Takımı'na seçilmişti.

Alpay, Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenimini tamamladıktan sonra müzikal kariyerine 1960'larda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler gerçekleştirdi. 1964'te kendi grubunu kuran Alpay, Üç Hürel grubuyla beraber müzik çalışmalarında bulundu.

Birçok Fransız Chanson 'unun ve İtalyan Napoliten'lerinin aranjmanlarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren sanatçı ''Kara Tren'', "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi hit şarkılar yaptı. Alpay, Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de seslendirmişti.