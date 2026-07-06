Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Zihni Göktay, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede dün gece hayatını kaybetti. Acı haberi, kızı Zeynep Göktay Dilbaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
İBB Şehir Tiyatroları da yayımladığı açıklamada, uzun yıllar Türk tiyatrosuna emek veren usta sanatçının vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek cenaze programını kamuoyuyla paylaştı.
Açıklamaya göre, Zihni Göktay için 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni gerçekleştirilecek. Sanatçının cenazesi, Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Şehir Tiyatroları, yayımladığı mesajda Zihni Göktay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.