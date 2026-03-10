Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
Usta oyuncu Tuluğ Çizgen bakımevinde görüntülendi: Son hali gündem oldu

Perihan Abla ve Ruhsar dizilerinde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer eden usta oyuncu Tuluğ Çizgen, yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle gündeme geldi. Bakımevinde çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayıldı.

Hande Karacan
Usta oyuncu Tuluğ Çizgen bakımevinde görüntülendi: Son hali gündem oldu - Resim: 1

Uzun yıllar boyunca pek çok film ve dizide rol alan Çizgen, özellikle Perihan Abla dizisindeki Meraklı Melahat, Ruhsar dizisindeki Gözüm Abla ve Ayrılsak da Beraberiz dizisindeki Mehveş karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanmıştı.

Usta oyuncu Tuluğ Çizgen bakımevinde görüntülendi: Son hali gündem oldu - Resim: 2

Usta oyuncu, son olarak 2013 yılında yayınlanan Cesur Hemşire dizisinde ekran karşısına çıkmıştı.

Usta oyuncu Tuluğ Çizgen bakımevinde görüntülendi: Son hali gündem oldu - Resim: 3

Bu projeden sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Çizgen’in, Bodrum Yalıkavak’ta sakin bir hayat yaşamaya başladığı biliniyordu.

Usta oyuncu Tuluğ Çizgen bakımevinde görüntülendi: Son hali gündem oldu - Resim: 4

Uzun süredir kameralardan uzak olan deneyimli oyuncunun son hali, bir hayranının bakımevinde çektiği fotoğraf sayesinde ortaya çıktı.

Usta oyuncu Tuluğ Çizgen bakımevinde görüntülendi: Son hali gündem oldu - Resim: 5

Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Çizgen’i ziyaret eden hayranı, “Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. Onu görmek çok güzeldi, iyi ki var” sözleriyle duygularını paylaştı.

Usta oyuncu Tuluğ Çizgen bakımevinde görüntülendi: Son hali gündem oldu - Resim: 6

Yılların izleri saçlarına yansısa da, yüzündeki estetik dokunuşlar ve enerjisiyle dikkat çeken Çizgen için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, “Makyajlı olsa neredeyse hiç değişmemiş” diyerek ünlü oyuncunun yıllara rağmen zarafetini koruduğunu dile getirdi.

Usta oyuncu Tuluğ Çizgen bakımevinde görüntülendi: Son hali gündem oldu - Resim: 7
Kaynak: Haber Merkezi
