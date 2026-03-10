Uzun yıllar boyunca pek çok film ve dizide rol alan Çizgen, özellikle Perihan Abla dizisindeki Meraklı Melahat, Ruhsar dizisindeki Gözüm Abla ve Ayrılsak da Beraberiz dizisindeki Mehveş karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanmıştı.
Usta oyuncu Tuluğ Çizgen bakımevinde görüntülendi: Son hali gündem oldu
Perihan Abla ve Ruhsar dizilerinde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer eden usta oyuncu Tuluğ Çizgen, yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle gündeme geldi. Bakımevinde çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayıldı.Derleyen: Hande Karacan
Usta oyuncu, son olarak 2013 yılında yayınlanan Cesur Hemşire dizisinde ekran karşısına çıkmıştı.
Bu projeden sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Çizgen’in, Bodrum Yalıkavak’ta sakin bir hayat yaşamaya başladığı biliniyordu.
Uzun süredir kameralardan uzak olan deneyimli oyuncunun son hali, bir hayranının bakımevinde çektiği fotoğraf sayesinde ortaya çıktı.
Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Çizgen’i ziyaret eden hayranı, “Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. Onu görmek çok güzeldi, iyi ki var” sözleriyle duygularını paylaştı.
Yılların izleri saçlarına yansısa da, yüzündeki estetik dokunuşlar ve enerjisiyle dikkat çeken Çizgen için sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, “Makyajlı olsa neredeyse hiç değişmemiş” diyerek ünlü oyuncunun yıllara rağmen zarafetini koruduğunu dile getirdi.