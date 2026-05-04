Özellikle Hababam Sınıfı serisinde hayat verdiği “Badi Ekrem” karakteriyle hafızalara kazınan sanatçı; Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Züğürt Ağa ve Eşkıya gibi pek çok önemli yapımda başrol üstlenerek kariyerini zirveye taşıdı.
Usta oyuncu Şener Şen’in şöhret öncesi hayatı herkesi şaşırttı: 2 yıl boyunca o işi yapmış
Şener Şen denince akla yalnızca unutulmaz karakterler değil, aynı zamanda derin bir yaşam hikâyesi de geliyor. Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan usta oyuncu, yıllar boyunca canlandırdığı rollerle milyonların kalbinde özel bir yer edindi.Derleyen: Cemile Kurel
Bugün alkışlarla anılan bu büyük ismin şöhrete uzanan yolu sanıldığı kadar kolay değildi.
Kameralarla tanışmadan önce oldukça farklı bir hayat süren Şen’in geçmişi, pek çok kişiyi şaşırtacak türden.
Gerçek adı Ali Haydar Şen olan sanatçı, oyunculuk kariyerinden önce iki yıl boyunca Muş’ta sınıf öğretmenliği yaptı.
Bu süreçte yalnızca öğrencilerine ders anlatmakla kalmadı; gençlik yıllarında dolmuş şoförlüğü ve işportacılık gibi farklı işlerde de çalışarak hayat mücadelesi verdi.
Bugün 84 yaşında olan usta oyuncunun bu bilinmeyen yönü, sevenlerini hem duygulandırdı hem de ona duyulan hayranlığı bir kat daha artırdı.
Hayatın farklı alanlarında edindiği deneyimler, onun sahnedeki başarısının ardındaki en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.