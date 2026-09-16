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Kaynak: AA

Türk tiyatrosunun uzun yıllar sahnelerde iz bırakan isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Ankara’da hayatını kaybeden Canar’ın ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bir taziye mesajı paylaşarak usta sanatçının sanat yaşamına dikkati çekti.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Devlet Tiyatroları, Canar’ın vefatını şu sözlerle duyurdu:

“Devlet Tiyatrolarının usta ismi, hocamız Münir Canar'ı kaybettik. ​Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar'ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.” Açıklamada Canar’ın oyuncu ve yönetmen olarak çok sayıda esere hayat verdiği belirtilirken, mesaj “Seni çok özleyeceğiz.” sözleriyle tamamlandı.

MÜNİR CANAR KİMDİR?

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden 1967 yılında mezun olan Münir Canar, aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak göreve başladı. Canar, uzun sanat yaşamı boyunca çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı ve yönetmen koltuğuna oturdu. Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon yapımlarında da kamera karşısına geçti.

Usta oyuncu, özellikle “Kaynanalar” dizisinde canlandırdığı Katip Kerim karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Canar, “Oflu Hoca’nın Şifresi 2” dahil çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da rol aldı. Tiyatro sanatçısı Salih Canar’ın oğlu olan Münir Canar, yaşamının büyük bölümünü sahne sanatlarına adadı.