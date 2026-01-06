Usta oyuncu Haldun Dormen’den kötü haber: Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Sinemaya da yönelen Dormen, Bozuk Düzen ve Güzel Bir Gün İçin adlı iki filmi yönetti. Bu yapımlarda Dormen Tiyatrosu oyuncularının yanı sıra Belgin Doruk, Ekrem Bora, Nurhan Nur, Müşfik Kenter ve Nedret Güvenç gibi isimler rol aldı.

Filmler, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde toplam yedi ödül kazansa da gişede beklenen başarıyı elde edemedi. 1987’de ise Müjdat Gezen’in yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Felekten Bir Gün adlı video filmini yönetti.