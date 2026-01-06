Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor.
Usta oyuncu Haldun Dormen’den kötü haber: Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.
DURUMU STABİL
Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.
Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.
HALDUN DORMEN KİMDİR?
5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Babası, Kıbrıslı bir iş insanı olan Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım.
Ailenin soyadı Önder iken, babası iddialı bulduğu bu soyisim yerine anlamı olmayan Dormen soyadını tercih etti, böylece soyadları Dormen oldu. 20 yaşına kadar Atatürk Evi'nin karşısındaki Ömer Bey Apartmanı'nda yaşadı. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlandı.
Tiyatro eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde, Yale Üniversitesi’nde tamamladı ve yüksek lisans derecesi aldı. Mezuniyetinin ardından iki yıl boyunca ABD’de farklı tiyatrolarda hem oyuncu hem de yönetmen olarak çalıştı.
Hollywood’da bulunan Pasadena Playhouse’da dört ayrı oyunda sahneye çıktı. Türkiye’ye döndüğünde, Muhsin Ertuğrul’un yönettiği Küçük Sahne kadrosuna katıldı ve Cinayet Var adlı oyunda canlandırdığı dedektif karakteriyle ilk kez Türk seyircisinin karşısına çıktı. Bu dönemde Beyoğlu Parmakkapı Sokak’ta, genç amatörlerle birlikte yaklaşık 60 kişilik küçük bir cep tiyatrosu kurdu.
22 Ağustos 1955 gecesi Süreyya Sineması’nda Dormen Tiyatrosu’nun ilk temsilini gerçekleştirdi. 1957 yılının Eylül ayında Küçük Sahne’den gelen davet üzerine oyunlarını burada sergilemeyi sürdürdü.
Aynı yıl sahnelenen Papaz Kaçtı adlı komedi oyunu ile Dormen Tiyatrosu resmen kuruldu. Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi pek çok önemli ismin yetişmesine katkı sağladı. Topluluk en parlak dönemini 1957–1972 yılları arasında yaşadı.
1961’de Türkiye’de batı tarzında sahnelenen ilk müzikal olan Sokak Kızı Irmayı sahneye koydu. Başrolü üstlenen Gülriz Sururi bu yapımla büyük ün kazandı. Dormen Tiyatrosu, 1962 yılında Beyoğlu’ndaki tarihî Ses Tiyatrosu’na taşındı ve faaliyetlerini on yıl boyunca burada sürdürdü.
Bu dönemde sahnelediği önemli oyunlar arasında Bit Yeniği, Şahane Züğürtler ve Erol Günaydın ile Cemal Reşit Rey’in birlikte yazdığı Yaygara 70 yer aldı.
Sinemaya da yönelen Dormen, Bozuk Düzen ve Güzel Bir Gün İçin adlı iki filmi yönetti. Bu yapımlarda Dormen Tiyatrosu oyuncularının yanı sıra Belgin Doruk, Ekrem Bora, Nurhan Nur, Müşfik Kenter ve Nedret Güvenç gibi isimler rol aldı.
Filmler, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde toplam yedi ödül kazansa da gişede beklenen başarıyı elde edemedi. 1987’de ise Müjdat Gezen’in yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Felekten Bir Gün adlı video filmini yönetti.
1972 yılında artan borçlar nedeniyle tiyatrosunu kapatmak zorunda kalan Dormen, televizyon, yazarlık ve akademik çalışmalara ağırlık verdi.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Bölümü’nde sahne dersleri verdi. Unutulanlar, Anılarla Söyleşi, Kamera Arkası ve Popstar Türkiye gibi çok sayıda televizyon programında yer aldı. Aynı dönemde Milliyet gazetesinde Çeşitlemeler başlıklı köşesinde sekiz yıl boyunca yazılar kaleme aldı.
1981 yılında Egemen Bostancı ile tanışmasının ardından Hisseli Harikalar Kumpanyası ve Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri yazıp yönetti. 1984’te Bostancı’nın teşvikiyle Feriköy’deki 637 koltuklu İdil Sineması’nı devralarak Komedi Tiyatrosu’nu kurdu.
1933’te sahnelendiğinde büyük yankı uyandıran Lüküs Hayat müzikalini, 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Gencay Gürün’ün yapımcılığında yeniden sahneye koydu. Oyun büyük ilgi gördü ve tam 28 yıl boyunca aralıksız oynandı. Daha sonra İzmir ve Mersin operaları ile Eskişehir Şehir Tiyatroları’nda da sahnelendi.
1997’de Yapı Kredi Bankası adına Afife Tiyatro Ödülleri’nin kurulmasına öncülük etti ve bu organizasyonun sanat danışmanlığını üstlendi.
İlk on yıl boyunca ödül törenlerinin açılış konuşmalarını yaptı. Ödüllerin yirminci yılında, kendi adını taşıyan “Haldun Dormen Özel Ödülü” Afife Ödülleri kapsamına alındı.