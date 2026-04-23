Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törene Atuner’in ailesi, yakınları ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Törende sanatçının yaşamı ve sanat kariyeri anlatılırken duygusal anlar yaşandı.

"İLK AŞKIMDI"

Kızı İlayda Atuner, yaptığı konuşmada babasının kendisi için “ilk aşkı ve kahramanı” olduğunu belirterek, “Beni her zaman ‘Canım kızım’ diyerek karşılardı. Ona doymak mümkün değildi, hâlâ değil” ifadelerini kullandı. Atuner’in sanata ve sahneye büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu vurgulayan İlayda Atuner, annesinin vefatının ardından yaşadığı derin üzüntünün de babasını etkilediğini söyledi.

“ÇOCUK KALPLİ BİRİYDİ”

Oğlu Toygar Atuner ise babasının hayatının büyük bölümünü sanata adadığını ve uzun yıllardır aynı mesleği paylaştıklarını belirtti. Atuner’in arkadaşı Metin Ertem de sanatçının “çocuk kalpli” biri olduğunu ifade ederek, “Bir çocuk bayramında aramızdan ayrıldı. Alkışını aldı, artık sahneye çıkmayacak” dedi.

Törenin ardından Ferdi Atuner’in cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazı için uğurlandı.