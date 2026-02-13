Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar'ın ölümüne yol açan kazanın ikinci duruşması görüldü. Çağlar’a çarpan motosiklet sürücüsünün ev hapsi bir sonraki duruşmaya kadar devam edecek.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 85 yaşındaki Engin Çağlar, 1 Kasım'da İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Usta oyuncuya çarpan motosiklet sürücüsü Berkay Orhan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde görülmüş ve Orhan, ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Hakim, tahliye gerekçesinde kazada asli kusurun Engin Çağlar'a ait olduğunu belirtmişti.

'BABAM BİZDEN ÇALINDI'

Habertürk’ün haberine göre, Engin Çağlar'ın ölümüne ilişkin ikinci duruşma ise bugün yapıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Çağlar ailesi, "2. duruşması görülen davada, motosiklet sürücüsünün ev hapsi halinin bir sonraki duruşmaya kadar devamına karar verilmiştir. Bugün yanımızda olan ve bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Ayrıca, Engin Çağlar'ın oğlu Çağlan Övet de geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Babam bizden çalındı. Babam gece yatsa, kalp krizi geçirse, sabaha kalkamasa 'kaybettim' derim. Ama bu tarz bir kazada, bu olay bence çalındı demektir. Birisi onu bizden aldı. Çünkü biz çok mutluyduk. Önümüzdeki 3-4 senede çok mutlu olacağımız şeyler planlıyorduk."