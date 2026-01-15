Altın ve gümüşte üst üste gelen rekorlar sonrası bugün düşüş yaşanıyor. Piyasalarda kâr satışlarının etkisi görülürken en değerli metaller rekor seviyelerden geri çekildi.

ABD’nin İran’a olası askeri müdahalesi tartışılırken Trump’ın “Bekle-gör” iması yapması jeopolitik riskleri biraz düşürdü. Bu durum altın ve gümüşteki düşüşte etkili oldu.

Trump, Jerome Powell hakkında Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma olmasına rağmen şu aşamada görevden alma planı olmadığını söyledi. Ancak “nihai karar için erken” ifadesini de ekledi. Bu açıklama, Federal Reserve’in bağımsızlığına dair endişeleri geçici olarak dindirdi.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Altın fiyatları bugüne düşüşle başladı. Altının ons fiyatı yüzde 0,93 düşüşle 4 bin 589 dolara geldi. Gram altın ise yüzde 0,85 azalarak 6 bin 471 liradan satılıyor.

Çeyrek altın yüzde 0,82 düşüle 10 bin 558 liraya gelirken tam altın ise 42 bin 58 lira seviyesinden satılıyor.

GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ

Altın fiyatlarının yanı sıra gümüşte de sert düşüş yaşanıyor. Gümüşün ons fiyatı 93 dolarla rekor kırdıktan sonra bugün yüzde 5,15 değer kaybederek 88,43 dolara geldi.

DÖVÜZ KURUNDA SON DURUM

Öte yandan döviz kurları güne hafif yükselişle başladı. Dolar yüzde 0,04 artışla 43,19 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,25 oranında yükselerek 50,44 lira seviyesinde yer alıyor.