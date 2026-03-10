Üst üste 4'üncü kez Avrupa'nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı bu yıl da zirvede

İstanbul Havalimanı’nın da günlük ortalama bin 303 uçuş ile bir kez daha Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid Barajas havalimanlarını geride bıraktı.” açıklamasında bulundu.