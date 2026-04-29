Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığını ve minnetini göstermek isteyen 65 yaşındaki sporcu Fedai Kürtül, büyük bir azim örneği sergileyerek İstanbul’dan Samsun’a doğru koşmaya başladı.

Daha önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Atatürk’ün doğduğu şehir olan Yunanistan'ın Selanik kentinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Ankara'ya kadar koşan tecrübeli sporcu, bu kez rotasını Karadeniz’e çevirdi. Kürtül, Milli Mücadele’nin başlangıç sembolü olan Bandırma Vapuru'nun izinden giderek Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anmayı amaçlıyor.

Anlamlı projesinin startını 19 Nisan tarihinde Atatürk'ün İstanbul’dan hareket ettiği nokta olan Dolmabahçe’de düzenlenen törenle veren Fedai Kürtül, fiili koşusuna ise 20 Nisan sabahı Üsküdar ilçesinden başladı. Karadeniz sahil şeridini takip ederek yoluna devam eden Kürtül, zorlu hava koşullarına ve ilerleyen yaşına rağmen on gün içerisinde Zonguldak iline ulaştı. Yolculuğun planlanan 30 etaplık sürecinin 10 etabını geride bırakan sporcu, böylece hedefine giden yolun üçte birini tamamlamış oldu.

BANDIRMA VAPURU’NUN ROTASI TAKİP EDİLİYOR

Projesinin amacını açıklayan Fedai Kürtül, Atatürk'e olan saygı, sevgi ve minnet duygularını sunmak için böyle bir girişime kalkıştığını vurguladı. Bu seferki rotasını belirlerken Bandırma Vapuru'nun tarihi seyrinden ilham aldığını belirten Kürtül, sahil boyunca ilerleyerek Samsun’a ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Koşunun başladığı günden bu yana her gün yaklaşık bir etabı tamamlayan sporcu, toplamda 20 etabının daha kaldığını ve bu süreci planladığı şekilde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kadar bitirmeyi amaçladığını ifade etti.

ŞEHİRLERDE SICAK KARŞILAMA

Yol boyunca yaşadığı deneyimleri aktaran 65 yaşındaki sporcu, otoyol kenarlarında ve ana yollarda çok fazla tepki almasa da ulaştığı her yerleşim yerinde büyük bir sevgi seliyle karşılaştığını dile getirdi. Gittiği şehirlerde insanların kendisini sıcak bir şekilde ağırladığını söyleyen Kürtül, bitiş noktalarında arkadaşlarıyla ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettiğini, konaklama ve diğer ihtiyaçlar konusunda bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Şu ana kadar sürecin gayet normal ve sağlıklı bir şekilde ilerlediğini söyleyen tecrübe dolu sporcu, Samsun’da Türk bayrağını dalgalandırmanın hayaliyle koşusunu sürdürüyor.