Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik uzun namlulu silah ve tabancayla gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Ocak Cuma günü sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar'daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı: Mühimmatlar bulundu - Resim : 1

7 ŞÜPHELİ İLE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Devam eden soruşturma sonucunda saldırıyı doğrudan gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı marka ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Fenerbahçe camiası şokta! Tribün liderine pusu: 30 kovan bulunduFenerbahçe camiası şokta! Tribün liderine pusu: 30 kovan bulunduGündem

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Üsküdar'daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı: Mühimmatlar bulundu - Resim : 3

Üsküdar'daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı: Mühimmatlar bulundu - Resim : 4

Üsküdar'daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı: Mühimmatlar bulundu - Resim : 5

Üsküdar'daki kanlı pusunun detayları ortaya çıktı: Mühimmatlar bulundu - Resim : 6