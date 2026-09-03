Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Üsküdar Belediye Meclisi’nde 5 Eylül’de yeniden yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesinde bazı belediye meclis üyelerinin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Seçimin yenilenmesi yargı kararının ardından kesinleşirken, İstanbul Valiliği Belediye Meclisi’nin 5 Eylül’de toplanacağını açıklamıştı.
“ÜSKÜDAR’DA SANDIK TUTUKLAMAYLA KAZANILMAZ”
Tanal, paylaşımında halkın oyuyla seçilen belediye başkanının tutuklanması, ardından gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminin yenilenmesi ve yeni seçim öncesindeki gözaltıları art arda sıralayarak sürece sert tepki gösterdi.
Yaşananların demokratik seçim süreciyle bağdaşmadığını savunan Tanal, “Üsküdar’da sandık tutuklamayla kazanılmaz” ifadelerini kullandı.
“SEÇİM SANDIKTA MI KAZANILIR?”
Yeni başkanvekilliği seçimi öncesinde oy kullanacak belediye meclis üyelerinin gözaltına alınmasını eleştiren Tanal, paylaşımını şu soruyla tamamladı:
“Seçim sandıkta mı kazanılır, gözaltı ve tutuklamalarla mı?”
İstanbul Valiliği ise seçim tarihine yönelik tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada sürecin 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında yürütüldüğünü belirterek, seçim tarihinin siyasi avantaj sağlamak amacıyla belirlendiği yönündeki iddiaları reddetti.