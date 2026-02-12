İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Murat Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen "kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, iş yerinde çalışan E.D'nin (16), iş yeri müdürü G.T. (39) tarafından darbedildiği belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
Darp anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin çalışan gencin üzerine yürümesi, tokat atması, başını yere doğru eğerek eline aldığı çubukla boyun bölgesine bastırması yer alıyor.