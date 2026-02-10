Üsküdar Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak üzerinde bulunan 7 katlı boş bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER TÜM ÇATIYI SARDI

Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin tüm çatıyı sarması üzerine merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel bir duruma karşı hazır bulundu.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın metruk ve boş olması sayesinde olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.