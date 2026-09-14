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AK Parti'ye geçmesinin gerekçesi olarak belediyenin borçlarını gösteren Tahsin Usta, "1 milyar civarında borçla aldığımız bütçenin bugün 7 milyar civarında borca çıkmış olduğu gibi gerçekler, meclis üyelerimizle paylaşılmadı" dedi.

"Üsküdar'ı AK Parti kazanmadı, CHP kaybetti" ifadelerine yer veren Usta'nın açıklaması şöyle:

"Üsküdar Belediyesi Meclis Üyeliğinde CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılmam nedeniyle yaşadığımız süreci kısaca paylaşmak isterim.

90'lı yıllardan beri içinde bulunduğum CHP'de çok çeşitli koşullarda, hiç çizgimizi değiştirmeden, inandığım ilkeler uğruna her kademede çalıştım. İlçe yöneticiliği yaptım, milletvekili adayı da oldum.

Siyasete hizmet ve topluma fayda gayeleriyle girdim. Ömrümün çoğunluğunu da sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile uğraşarak geçirdim. Birlikte çalıştığım her meslekten, her bölgeden arkadaşlarım; sivil toplumun gereği olarak ayrım yapmadan, bütünleştirici, toplum yararına, üreterek, dayanışma içinde ve bedeller ödeyerek çalıştığımız! bilir. O partiden, bu şehirden, o görüşten diye bakmadım. Bana ihtiyacı olan herkesin yanında oldum. Asla dikensiz yollardan geçmedim.

31 Mart 2024 seçimlerinde, ihtiyaç var denilerek aldığım davet üzerine CHP'den Üsküdar ilçemizde hemşerilerime, tüm STK'lara ve Üsküdar halkına hizmet etmek için söz vererek kontenjandan aday oldum. Seçimi kazandık. Bekledim, 1,5 yıl sonra Belediye Başkan Yardımcısı oldum. 8 ay yapmış olduğum Başkan Yardımcılığı döneminde Üsküdar'da bulunan, başta hemşehri dernekleri olmak üzere, tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte çok verimli çalışmalar yaptık. Diğer görevlerimde de hiçbir eksiğim olmamıştır. 1.401 belediye içinde çalışmalarımızla 'Sosyal ve Dayanışma Alanında Yerel Yönetimlerde Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkan Yardımcısı' ödülünü aldım. İlginçtir, bu ödülü aldıktan bir hafta sonra istifam istendi. O zamanki duruşum herkesin malumudur.





Değerli dostlarım ve arkadaşlarım, sevgili Üsküdarlılar,

31 Mart 2024 seçiminden hemen sonra tüm meclis üyelerimizin belediyede müdürlüklerle ilişki kurmaması istendi. Siyaseten gelen arkadaşlarımıza tanınmayan inisiyatif, Üsküdar dışından gelen memur ve danışmanlara tanındı. Belediye Başkanını onlar yönlendirerek belirleyici oldular. Maalesef bugünün hazırlayıcısı oldular.

Belediyede işler, hizmet anlamında tıkanma noktasına geldi. 1 milyar civarında borçla aldığımız bütçenin bugün 7 milyar civarında borca çıkmış olduğu gibi gerçekler, meclis üyelerimizle paylaşılmadı.

Bu koşullarda, üyesi olduğum CHP'de ne de geçebileceğimiz Yeni Partide siyaset yapma, hizmet üretme ve verdiğimiz sözleri yerine getirme imkânımız kalmıştı. Bazı parti yöneticileri, kendilerine yarattıkları konfor alanlarında, ilkelerden uzaklaşarak yaşananları görmezden gelmiş; sadece zor zamanlarda "siz kahramanlık yapın" gibi hamaset dolu sözler söylemişlerdir. Görevimden alındığımda sahip çıkmayanların bugün bana söyleyecekleri sözleri yoktur. Bugün hiçbiri kendisine veya kurullarına, 'Nerede yanlış yapıyoruz, neden Türkiye genelinde bunca Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi AK Parti'ye geçiyor?' diye sorup cevap aramıyorlar.

Üsküdar'ı AK Parti kazanmadı, CHP kaybetti. Bu işin özeti budur. Geçiş nedenimizi arayanlara ve ithamlarda bulunanlara sadece hayatımın geçmişine bakmalarını öneririm. Bende hakkı ve emeği olan ailemin, siyasi arkadaşlarımın, dostlarımın üzüldüklerini biliyorum. Beni anlayacaklarını umuyorum.

Bir kısmını açıklamış olduğum nedenlerle; hemşerilerime, Üsküdarlılara ve tüm STK'lara vermiş olduğum sözleri yerine getirebilmek, daha iyi hizmet verebilmek ve belediyeyi geldiği tıkanıklıktan çıkartabilmek için ben de AK Parti'ye katılan meclis üyelerimizin yanında yerimi aldım. "