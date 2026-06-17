Yerel yönetimlerin istihdama katkı sağlama projeleri hız kesmeden devam ediyor. Üsküdar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar ve Yavuztürk Bölgesel İstihdam Ofisi iş birliğinde organize edilen Üsküdar Kariyer Fuarı, Mimar Sinan Meydanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Ekonomik olarak zorlu günlerden geçen iş arayan vatandaşlara rehberlik etmek, onları doğru iş kollarıyla buluşturmak ve özel sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen fuar, ilk gününden itibaren büyük bir ilgiyle karşılaştı. İş arayan yüzlerce aday, firmaların insan kaynakları temsilcileriyle doğrudan görüşme imkanı yakaladı.

YİRMİ DOKUZ DEV FİRMA ELLİ FARKLI POZİSYON İÇİN ADAYLARI BEKLEDİ

Fuar kapsamında Üsküdar ve çevre ilçelerden gelen iş arayan vatandaşlar için çok geniş bir sektör yelpazesi sunuldu. Etkinliğe sağlık, hizmet, gıda, lojistik, güvenlik, eğitim ve turizm gibi ekonominin can damarı olan farklı sektörlerden toplam 29 köklü özel sektör firması katılım sağladı. Şirketlerin genel olarak yaklaşık 50 farklı pozisyonda değerlendirmek üzere 250’ye yakın personel ihtiyacı bulunduğu açıklandı.

Fuar süresince Üsküdar ve çevresinde ikamet eden 741 iş arayan aday, firmaların stantlarını tek tek ziyaret ederek yetkililerle birebir mülakat ve görüşme gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Gün boyunca süren bu yoğun hareketlilik neticesinde toplam bin 100 iş başvurusu kayıt altına alındı.



Etkinliğin resmi açılış programına katılım da oldukça yüksekti. Programa Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yanı sıra İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Banu Öksün, Bölgesel İstihdam Ofisi Koordinatörü Alkım Alatlı ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Oktay Özten katılarak stantları inceledi ve adaylarla sohbet etti.

Fuarda katılımcılara ve basın mensuplarına hitaben bir konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, istihdamın artırılmasına yönelik kurumsal iş birliklerinin toplumsal refah için taşıdığı hayati öneme dikkati çekti.

Bu organizasyonun arkasında çok büyük bir emek olduğunu vurgulayan Dedetaş, hem Bölgesel İstihdam Ofisi’nin hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hem de İSPER’in özverili çalışmalarıyla, elbette Üsküdar Belediyesi’nin de katkılarıyla bugün burada bir araya geldiklerini ifade etti.

Mimar Sinan Meydanı’nın bu tür sosyal ve kültürel organizasyonlar için çok kıymetli bir alan olduğunu söyleyen Dedetaş, bir dönem otopark olarak kullanılan bu alanın, yapılan kentsel dönüşüm ve meydan düzenleme çalışmalarıyla bugün kent yaşamına değer katan canlı bir meydana dönüştüğünü belirtti.

Konuşmasının devamında yerel yönetimlerin koordineli çalışmasının önemine değinen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Mimar Sinan Meydanı’nda son dönemde çok güzel fuarlar ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde olmanın kendilerine ayrıca büyük bir güç verdiğini dile getiren Dedetaş, çalışanlar ile firmaları ortak bir platformda bir araya getirme fikrinin hem işverenler hem de iş arayanlar açısından çok büyük bir kolaylık sağladığını, bürokrasiyi azaltarak süreci hızlandırdığını sözlerine ekledi.



Gün boyu süren form doldurma işlemleri, ön mülakatlar ve kariyer danışmanlığı seanslarının ardından fuar başarıyla tamamlandı. Katılımcı firmalar tarafından yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda toplanan bin 100 başvuru, iş arayan vatandaşların profesyonel kariyer fırsatlarına erişimini ciddi ölçüde kolaylaştırdı. Üsküdar Belediyesi ve Bölgesel İstihdam Ofisi yetkilileri, ilçedeki işsizlik oranlarını düşürmek ve özellikle genç istihdamını desteklemek amacıyla benzer organizasyonlarla istihdama katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek yeni fuarların da müjdesini verdi.