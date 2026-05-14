Üsküdar'da bir iş yerinin önüne yanan cisim bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Birol Sokak'ta bir iş yerinin önüne yanan cisim bırakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, iş yeri deposunun önündeki kepenk ve fayans kısmında yanmadan dolayı karartı olduğu belirlendi.

İncelenen kamera kayıtlarında, olayın saat 05.00 sıralarında yaya gelen 1 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.Y. (25) ile A.A.D'nin (29) araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelilerden birinin iş yerinin önüne yanan cisim bırakması ve kendisini bekleyen diğer kişiyle otomobille olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.