Üsküdar İcadiye Mahallesi’nde sabaha karşı yokuş aşağı seyreden bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybedince park halindeki üç araca sert şekilde çarptı ve takla atarak ters döndü. Kazada bir kişi hafif yaralandı, olay yerine hızla ambulansla hastaneye nakledildi.

Olay, saat 04.30 civarında Ayarcıbaşı Sokak’ta gerçekleşti. Plakası 34 GJT 218 olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, henüz netleşmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki üç otomobile vurduktan sonra devrildi. Vatandaşların 112’ye bildirimi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ulaştı. Hafif yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Takla atan araç çekici yardımıyla yoldan çekilirken, polis kazanın oluş nedenini araştırmaya başladı.