Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu'nda gerçekleştirilen program; iş dünyası, diplomasi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Kadınların liderlik rollerindeki stratejik önemine dikkat çekilen etkinlikte, karar alma mekanizmalarında kadın temsiliyeti küresel ve yerel perspektiflerle ele alındı. Program, Sinem Dedetaş ile Dr. Regine Grienberger'in açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Bige Yücel keynote konuşmasını gerçekleştirdi. Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programın, yerel yönetimler, diplomatik temsilcilikler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolüne dikkat çekmesi hedefleniyor.

Etkinliğin ana bölümünde ise moderatörlüğünü Av. Dr. Çiğdem Çımrın'ın üstlendiği panel düzenlendi. Panelde Sinem Dedetaş, Heike Fölster ve Elvan Tuğsuz Güven konuşmacı olarak yer aldı. Panelde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, kadınların iş dünyasındaki konumunun ekonomik gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadının iş dünyasındaki yerini ekonomiden farklı düşünemeyiz. Ne zaman ekonomiler krize girse kadınların birden 'kutsal görevleri' hatırlanıyor; 'sen annesin, evine dön' deniyor. Ama ne zaman bir bolluk olsa bu kez 'haydi gel, sana ihtiyacımız var' deniyor. Bu nedenle kadın meselesi dünya ekonomisinden bağımsız değildir."

8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda değerlendirme ve mücadeleyi hatırlama günü olduğunu söyleyen Dedetaş, kadınların toplumda var olabilmesi için bakım yükünün yalnızca kadınların omuzlarında bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Yerel yönetimlerin bu konuda önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Dedetaş, kadınların iş ve sosyal yaşamda daha güçlü şekilde yer alabilmesi için destekleyici politikaların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Üsküdar Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana yönetimde kadın-erkek eşitliğini güçlendirmeye yönelik adımlar attıklarını ifade eden Dedetaş, “Liyakatli yönetim anlayışıyla üst düzey yöneticilerimiz arasında kadın-erkek eşitliğini sağlamaya özen gösteriyoruz. Değerlendirmelerde eşitliği gözetmek ve gerektiğinde pozitif ayrımcılığı desteklemek yöneticilerin sorumluluğudur" dedi.

Almanya İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger ise konuşmasında kadın haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Grienberger, bugün gelinen noktada kazanılmış hakların korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “Şu anda üzerimize düşen görev, geçmişte kazanılan hakları korumaktır. Deneyimler, çeşitliliğin, kapsayıcılığın ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumlarımızı güçlendirdiğini; yenilikçiliği, dayanıklılığı ve sosyal uyumu teşvik ettiğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

İngilizce moderasyon ve Türkçe-İngilizce simültane çeviri desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, ramazan temalı ikramların sunulduğu resepsiyon ile sona erdi.