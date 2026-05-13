İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla “Maarifin Kalbinde Özel Eğitim” farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin toplumsal yaşama aktif katılımını desteklemek ve akranlarıyla etkileşimini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Özel eğitim öğrencileri ile diğer öğrenciler, Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde Şemsipaşa İlkokulu’na kortej yürüyüşü yaptı. Üsküdar sahilinde düzenlenen yürüyüş sırasında öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya gelerek engelsiz bir toplum mesajı verdi.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, özel eğitim okullarında nitelikli eğitim verildiğini vurgulayarak şöyle konuştu: Devletimizin önceliği engelli bireylerimizin yaşam konforlarının artırılması ve eğitimlerini tamamladıktan sonra istihdama kazandırılmasıdır. Engelli bireyler toplumumuzun temel unsuru ve devletimizin temel taşlarından biridir. Onlarla varız ve onlarla yaşamaya devam edeceğiz. Onların önündeki bütün engelleri kaldırdığımız müddetçe refah ve gelişmişlik seviyemiz artar.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş ise Bakanlığın özel gereksinimli bireylere eğitimin en büyük aslan payını verdiğini belirterek, bu etkinliklerin onların hayat şartlarını ve yaşam kalitesini artırmak adına önemli olduğunu ifade etti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zeynep Aydın’ın da katıldığı etkinlikte okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun katılım gösterdi.

Etkinliğe Kandilli Taylan Doğuer Özel Eğitim Anaokulu, TOGEMDER Özel Eğitim Anaokulu, Barbaros Özel Eğitim Uygulama Okulu, Hacı Selimağa Özel Eğitim Uygulama Okulu, Üsküdar Özel Eğitim Meslek Okulu, Sakine Kalyoncu Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şemsipaşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve müdürleri katıldı.

Türkiye’de özel eğitim alanında son yıllarda önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bireyselleştirilmiş eğitim programları, kaynaştırma eğitimi, mesleki beceri kazandırma çalışmaları ve erişilebilirlik projeleriyle engelli bireylerin topluma tam entegrasyonu hedefleniyor. Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen bu tür etkinlikler, farkındalığı artırmanın yanı sıra toplumsal empatiyi güçlendirerek engelsiz bir gelecek inşasına katkı sağlıyor.