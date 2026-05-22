Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son kısmı açıldı. Metro hattı, bayram tatilini de kapsayan 9 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son etabı olan Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları hizmet vermeye başladı.

Hattın açılışı dolayısıyla Sultanbeyli'de düzenlenen programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bu hat ile Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye ulaşım süresinin 50 dakikaya düştüğünü söyledi.