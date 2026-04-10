İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Üsküdar Belediyesi soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi.

Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

9 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 10 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

Şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandıktan sonra sevk işlemleri gerçekleştirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Geçtiğimiz salı günü İstanbul ve Yalova’da 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de bulunduğu belediye yöneticileri ve müteahhitler gözaltına alınmıştı.

Soruşturma, özellikle yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına odaklanıyor.

ŞÜPHELİ SAYISI ARTTI

Soruşturma sürecinde yeni gözaltılar da yaşandı. İş insanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan’ın da gözaltına alınmasıyla birlikte dosyadaki şüpheli sayısı 22’ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında yargı sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.