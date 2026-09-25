Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 Eylül'de gözaltına alınan Ekrem Baki, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 6 Eylül'de tutuklanmıştı. Baki hakkında bugün tahliye kararı verildi.

Üsküdar seçimleri öncesi tutuklanmıştı: Ekrem Baki tahliye edildi - Resim : 1

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Canan Kaya ve Abdullah Güzeldülger'in X hesaplarına erişim engeliCanan Kaya ve Abdullah Güzeldülger'in X hesaplarına erişim engeliGündem

Baki, Mayıs 2025'te AKP'den istifa ederek CHP'ye geçmişti. Tutuklanması, Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin yenileneceği süreçte gerçekleşmişti.