Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 Eylül'de gözaltına alınan Ekrem Baki, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 6 Eylül'de tutuklanmıştı. Baki hakkında bugün tahliye kararı verildi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ
CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Baki, Mayıs 2025'te AKP'den istifa ederek CHP'ye geçmişti. Tutuklanması, Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin yenileneceği süreçte gerçekleşmişti.