Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı su bastı: Kültür hazinesi sular altında kaldı

Sahaf Ali Karabeyeser de mağduriyetlerinin çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Eserler çok ciddi zarar gördü. Müdahalenin geç ve yetersiz olması mağduriyet oluşturdu. Kitaplarda ciddi oranda zarar var, bir kültür hazinesi bugün suya gömüldü. Daha önce bu sorunun olabileceğiyle ilgili sözlü müracaatlarımız oldu, keşifler yapıldı ancak çözüm üretilmedi." ifadelerini kullandı.

Yusuf Cimillioğlu da çok fazla eser kaybettiklerini söyledi.