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Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediyesi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan sonra başlayan başkanvekilliği krizinin gölgesinde yeni gözaltılar yaşandı. Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDE YENİ GÖZALTILAR

Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarından sonra serbest bırakıldı.

Üsküdar'da başkanvekilliği süreci, Sinem Dedetaş'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasından sonra başlamıştı. Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos tarihinde gerçekleşen seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e karşı başkanvekili seçilmişti. Yaklaşık 5 saat süren ve dört tur yapılan seçimde Çetinkaya 22, Gültekin ise 18 oy almıştı.

AK Partili Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'in seçimin iptali istemiyle yaptığı başvuru üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 5 Ağustos tarihli Belediye Meclisi kararının yürütmesini durdurmuştu. Mahkeme, üçüncü turda geçersiz sayılan 5 oyun üzerinde hangi adayın tercih edildiğinin anlaşılabildiğini belirterek, oyların geçersiz sayılmasının hukuka uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Kararda ayrıca seçim sırasında yaşanan gerilim ve üçüncü tur ile dördüncü tur arasındaki 10 dakikalık ara da gerekçeler arasında yer almıştı.

Mahkemenin kararından sonra İstanbul Valiliği, yeni başkanvekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili'nin, bulunmaması halinde ise 2. Başkan Vekili'nin belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüteceğini açıklamıştı.

Üsküdar Belediyesi ise kararın "seçimin yenilenmesi" anlamına gelmediğini ifade etmiş, yürütmenin durdurulması kararının seçim sonucunun iptal edildiği anlamına gelmediğini savunmuştu. Belediye, geçersiz sayılan 5 oyun geçerli kabul edilmesi halinde dahi seçim sonucunun değişmeyeceğini belirtmişti.

Başkanvekilliği seçiminin hukuki akıbetine ilişkin süreç devam ederken belediyede dört ismin gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığına göre, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.