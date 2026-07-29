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Kaynak: Haber Merkezi

BELEDİYEDEN YAZILI AÇIKLAMA

Üsküdar Belediyesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü'nün de aralarında bulunduğu beş kişinin gözaltına alınmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesine vurgu yapılarak, soruşturma tamamlanmadan yapılacak değerlendirme ve hükümlerin kamuoyunu yanıltabileceği ifade edildi.

"YORUMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Belediye açıklamasında, yürütülen soruşturma sonuçlanmadan yapılacak yorumlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilirken, soruşturmanın tamamlanmasının beklenmesi gerektiği kaydedildi.

"ŞEFFAF VE KATILIMCI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI"

Açıklamada, Sinem Dedetaş'ın göreve geldiği günden bu yana şeffaf, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiği belirtilerek, Üsküdar Belediyesi'nin çalışmalarını aynı anlayış doğrultusunda sürdürdüğü ifade edildi.

Belediye, açıklamasının sonunda Başkan Sinem Dedetaş ile gözaltındaki çalışma arkadaşlarının en kısa sürede görevlerine dönmesini temenni ettiklerini belirtti.