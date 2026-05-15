CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. 15 Mayıs sabahı İBB, Üsküdar ve Denizli’nn Merkezefendi belediyelerine operasyon düzenlendi.

İBB’ye yönelik ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçu kapsamında yapılan operasyonda 12 kişi, Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki inşaatların iskan ruhsatı süreçlerine ilişkin yürütülen "irtikap soruşturması"nda da 7 kişi ve Denizli’de Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar sonrası Üsküdar Belediyesi’ne giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üsküdar Belediyesi’nde gözaltına alınanlar arasında uzun süre önce belediyeyle ilişiği kesilen insanların da olduğunu söyleyen Tanal, “Y yürütülen sürecin hukuki değil, algısal ve siyasi bir operasyon niteliği taşıdığı yönündeki kaygıları büyütmektedir.” İfadelerini kullandı.

Mahmut Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:

Şu an Üsküdar Belediyemizdeyim.

Bugün yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kişiler arasında, çok uzun süre önce belediyeyle ilişiği kesilmiş, görevlerinden ayrılmış isimlerin de bulunması; yürütülen sürecin hukuki değil, algısal ve siyasi bir operasyon niteliği taşıdığı yönündeki kaygıları büyütmektedir.

Hukuk; somut delille, kişisel sorumlulukla ve adalet ilkesiyle yürütülmelidir.

Geçmişte belediyeden ayrılmış kişilerin bugün kamuoyuna belediyenin aktif yöneticileri gibi yansıtılması; masumiyet karinesine, hukuk devleti ilkesine ve kamu vicdanına zarar vermektedir.

Biz hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Ama siyasi itibarsızlaştırma amacı taşıyan operasyon anlayışına da karşı çıkıyoruz.