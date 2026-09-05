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Üsküdar Belediyesi'nde bugün gerçekleştirilecek olan Belediye Başkanvekili seçimleri "Salt çoğunluğun sağlanamaması" gerekçesiyle 8 Eylül Salı gününe ertelendi.

CHP'Lİ VE YENİ PARTİLİ ÜYELER SEÇİME KATILMADI

Günlerdir bir "seçim matematiği" yapıldığı, oy kullanacak olan Meclis üyelerinin gözaltına alındığı, gece yarısı transferlerle Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu ele geçirmeye çalıştığı yönündeki eleştiriler eşliğinde gidilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimleri, CHP ve YENİ Parti gruplarının seçimlere katılmaması sonucu salt çoğunluğun sağlanamadığı gerekçesiyle 8 Eylül'e ertelendi.

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