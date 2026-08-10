Kaza, Uşak-İzmir kara yolunun Ürünköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri’den Aydın’ın Didim ilçesine gitmek üzere yola çıkan H.A. (49) yönetimindeki 38 EP 467 plakalı otobüs, aynı yönde ilerleyen M.D. (45) idaresindeki 80 AAC 821 plakalı kamyona çarptı.

Uşak'ta yolcu otobüsünün kamyona çarptı: 8 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye, polis, jandarma ve AFAD görevlileri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından yaralıların hastanelere sevki gerçekleştirildi.

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Çarpışmada otobüste muavin olarak görev yapan A.İ.P. ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Uşak’taki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.