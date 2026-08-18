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Kaynak: İHA

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında 1-15 Ağustos arihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 160 TL para, 38 bin 824 adet sentetik ecza, 230 gram esrar, 10 adet ecstasy, 144 gram kokain, 206 gram metamfetamin, 1 kök Hint keneviri, 5 bin 536 kullanımlık 30 parça halinde sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram sentetik ecza tozu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, her türlü uyuşturucu madde ticareti, satışı ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla artarak devam edeceği bildirildi.