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Kaynak: AA

Kaza, Susuz Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. T.K. yönetimindeki 64 AAJ 466 plakalı otomobil ile Y.A.'nın kullandığı 34 NKP 633 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 64 AAJ 466 plakalı araçta bulunan Ü.K. (53), K.K. (32), A.A.K. (1), A.K. (7) ve Ü.İ.K. (9) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.