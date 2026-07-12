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Kaynak: DHA

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Omurca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (42) kontrolündeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü A.K. (42) ile yolcu konumunda bulunan Ü.D. (58) ve S.G. (41), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü A.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili araştırma başlatıldı.