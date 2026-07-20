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Kaynak: İHA

Sivaslı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivaslı ilçesine bağlı Salmanlar köyü yakınlarında gerçekleşti.

E.Ç. (54) yönetimindeki 15 EL 954 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.Ç. ile araçta yolcu konumunda bulunan 1 yaşındaki A.Y. ve 31 yaşındaki K.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.