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Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ



Uşak Belediyesi, kadınların kişisel bakım hizmetlerine daha uygun koşullarda ulaşabilmesi için Halk Kadın Kuaförü’nü hizmete açtı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen merkez, uygun fiyat tarifesiyle kadınların hayatını kolaylaştıracak.

Uşak Belediyesi, kadınların yaşamına doğrudan dokunan sosyal hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Kadınların kişisel bakım ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda karşılayabilmesi amacıyla Dikilitaş Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağı’nda hayata geçirilen Halk Kadın Kuaförü, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

KADINLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Halk Kadın Kuaförü ile kadınların temel kişisel bakım hizmetlerine daha kolay ve uygun koşullarda erişebilmesi hedefleniyor.

Merkezde saç kesimi, saç yıkama, kaş-bıyık alımı, kaş alımı, bıyık alımı ve fön hizmetleri sunulacak. Özellikle dar gelirli vatandaşların kişisel bakım hizmetlerinden daha uygun fiyatlarla yararlanabilmesine imkan sağlayacak olan merkez, pazar günleri kapalı olup; hafta içi ve cumartesi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

“KADINLARIMIZIN HAYATINA DEĞER KATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Açılış töreninde konuşan Uşak Belediye Başkan Vekili Av. Hatice Terekeci Özkan" Belediyecilik anlayışımız merkezinde kadınların hayatını kolaylaştıran hizmetleri hayata geçirmeyi sürdürecegiz

Kadınların kaliteli hizmete ulaşırken maddi açıdan zorlanmamasını ve bu hizmetten herkesin eşit ve ulaşılabilir koşullarda faydalanabilmesini önemsedik Halk Kadın Kuaförü’nün kadınların günlük yaşamına doğrudan dokunan ve sosyal belediyecilik anlayışını somutlaştıran önemli bir hizmet

Uşak Belediyesi, kadınların yaşamına değer katan sosyal hizmetleri artırarak kentte herkes için daha erişilebilir hizmet alanları oluşturmaya devam edeceğiz

Halk Kadın Kuaförü’nde uygulanacak fiyat tarifesi ise şöyle:

Saç kesimi: 250,00 TL

Saç yıkama: 50,00 TL

Kaş-bıyık alımı: 150,00 TL

Kaş alımı: 100,00 TL

Bıyık alımı: 100,00 TL

Fön: 150,00 TL " dedi.