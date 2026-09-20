Uşak’ta polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla “Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.
1179 KİŞİ VE 647 ARAÇ SORGULANDI
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen uygulamaya 56 ekip ve 141 personel katıldı.
Ekipler, 18 sabit nokta ile 34 umuma açık alanda gerçekleştirdikleri denetimlerde 1179 kişiyi ve 647 aracı sorguladı.
Çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü, uygulama kapsamında yakalandı.
ARAMALARDA RUHSATSIZ TÜFEK VE HAP ELE GEÇİRİLDİ
Özel eğitimli köpeklerin de destek verdiği aramalarda, yeşil reçeteye tabi 47 hap ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
19 ARACA 380 BİN LİRA CEZA
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise 19 araca toplam 380 bin 145 lira para cezası uygulandı.
Denetimler kapsamında 3 araç da trafikten men edildi.