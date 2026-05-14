Uşak'ta öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli fırtına nedeniyle şehrin birçok noktasında çatı uçmaları, binalardan kopan parçaların araçlara zarar vermesi ve ağaçların yola devrilmesi sonucu zaman zaman trafik aksaklıkları yaşandı.

Şiddetli fırtına nedeniyle Kemalöz Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarken, Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde ise binalardan kopan parçalar park halindeki 2 araçta hasara yol açtı.

Fırtınanın neden olduğu zararların ardından bölgelere polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, zarar gören alanlarda inceleme ve temizlik çalışmaları başlatıldı.