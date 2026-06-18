Kaynak: İHA

Uşak'ta spor kültürünü yaygınlaştırmak ve kurumlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen organizasyon, sporseverlerden yoğun ilgi gördü. Centilmenliğin ön planda olduğu turnuva boyunca takımlar, Akmonia Kupası'nı müzelerine götürebilmek için tüm güçlerini sahaya yansıttı.

PROTOKOL FİNAL HEYECANINA ORTAK OLDU

Büyük bir heyecana sahne olan final karşılaşmalarını tribünden takip edenler arasında; Uşak Valisi Serdar Kartal, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Dr. Sabri Ceylan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yavuz Çakar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir yer aldı.

KÜRSÜYE ÇIKAN TAKIMLAR NETLEŞTİ

Zorlu grup aşamaları ve eleme turlarının ardından final etabında rakiplerini geride bırakarak dereceye giren takımlar şunlar oldu:

-Şampiyon: Sivaslı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı

-İkinci: Banaz Kızılcasöğüt Voleybol Takımı

-Üçüncü: Eşme Spor Voleybol Takımı

VALİ SERDAR KARTAL: "SPOR, KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRİR"

Müsabakaların bitimiyle birlikte geçilen ödül töreninde, dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Vali Serdar Kartal ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törende sporculara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Vali Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Akmonia Valilik Kupası, ismine yakışır şekilde tam bir spor şöleni havasında geçti. Sporun sadece bir rekabetten ibaret olmadığını; bireyler ve kurumlar arasındaki dostluk, dayanışma ve kardeşlik bağlarını ne kadar güçlü bir şekilde perçinlediğini burada bir kez daha gördük. Turnuvaya katılarak renk katan tüm sporcularımızı, teknik ekiplerimizi ve bu başarılı organizasyonun mutfağında yer alan herkesi canıgönülden tebrik ediyorum."

İlk kez düzenlenen turnuva, sporcuların protokol üyeleriyle birlikte çektirdiği coşkulu hatıra fotoğrafları ve kupa sevinçleriyle son buldu.