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Kaynak: İHA

Uşak genelinde gıda güvenilirliğinin temini için sahadaki denetimlerini aralıksız sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ürünleri imalatı ve satışı yapan işletmeleri mercek altına aldı. Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını hedefleyen denetimlerde, özellikle işlenmiş et ürünlerinden detaylı numuneler alındı.

LABORATUVARDA DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Saha ekipleri tarafından alınan köfte, lahmacun, pide ve kebap harcı gibi ürün örnekleri, mevzuata uygunluklarının tespiti amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı yetkili laboratuvarlara sevk edildi. Numuneler üzerinde ürünün niteliğine göre serolojik ve histolojik muayeneler gerçekleştirilecek.

CEZAİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Yapılacak laboratuvar analizleri sonucunda mevzuata aykırılık veya taklit-tağşiş tespiti yapılması durumunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ilgili işletmelere idari para cezası da dahil olmak üzere gerekli adli ve idari yaptırımlar uygulanacak. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin il genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.