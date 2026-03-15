Uşak’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde 13 Mart’ta bir inşaatın temeline beton dökümü sırasında beton pompasının kolu düşerek kalıp ustası Mehmet Can Aydoğan’ın (29) ölümüne yol açtı.

Olayın ardından inşaat sahibi, beton pompası operatörü, şantiye şefi ve beton firmasının sahibi gözaltına alındı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden inşaat sahibi M.T. (56), operatör N.E. (27) ve şantiye şefi Ü.A. (58) tutuklandı. Beton firmasının sahibi Y.Y. (36) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma, iş güvenliği ihlali ve sorumluluk tespitine yönelik olarak sürdürülüyor.