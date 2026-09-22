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Kaynak: Haber Merkezi

Uşak Seramik’te borçlanma aracı ödemesine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin ihraç ettiği borçlanma senedine ilişkin vadesi gelen anapara ve faiz yükümlülüğünün zamanında yerine getirilemediği belirtildi.

Ödemenin vadesinde gerçekleştirilememesiyle birlikte şirket, ilgili borçlanma aracı bakımından temerrüt durumuna düştü.

TEMERRÜT NE ANLAMA GELİYOR?

Finansal piyasalarda “temerrüt”, borçlunun vadesi gelmiş borcunu belirlenen tarihte ödeyememesi veya üstlendiği mali yükümlülüğü zamanında yerine getirememesi anlamına geliyor.

Uşak Seramik’in KAP kayıtlarında 2026 yılı içinde farklı finansman bonosu ihraçlarının bulunduğu görülüyor. Örneğin şirketin 10 milyon TL nominal değerli bir finansman bonosunda temmuz ayındaki kupon ödemesinin gerçekleştirildiği daha önce KAP’a bildirilmişti.