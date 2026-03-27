Uşak’ın Banaz ilçesinde ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

BANAZ – 25 Mart 2026 gecesi saat 23:55 sıralarında, Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yürüttüğü rutin devriye faaliyetleri sırasında durumundan şüphelendikleri 64 A*E 0*3 plakalı araç durduruldu.

Araçtan Cephanelik Çıktı…

Ekiplerin araç içerisinde yaptığı ilk kontrolde, gözle görülür vaziyette 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve "Lyrica" olarak tabir edilen sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araç sürücüsü Arda Ç. ve yolcu konumunda bulunan Kemal Y., ekipler tarafından derhal gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİ: "İMHA ETMEK İÇİN ELİME ALDIM"

Emniyetteki sorgusunda şüphelilerden Arda Ç., şarjöründe 3 adet mermi bulunan tabancanın kendisine ait olduğunu kabul etti.

Araçta bulunan uyuşturucu hapla ilgili ise dikkat çeken bir savunma yapan şüpheli, uyuşturucu madde kullanmadığını, söz konusu hapı yolda bulduğunu ve imha etmek amacıyla eline aldığını ve maddenin kendisine ait olmadığını iddia etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlamalarıyla hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sabah saatlerinde Banaz Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.