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Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ



Uşakta il sağlık müdürlüğünün faaliyetlerini anlatan Uşak İl sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar "Uşak İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışanlarımızın sağlığını korumaya ve geliştirmeye devam ediyoruz."

​Müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi koordinasyonunda, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitim programı düzenlendi.

​Koruyucu sağlık hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırma ve bireysel sağlık bilincini güçlendirme gayesiyle gerçekleştirilen eğitimde, alanında uzman sağlık personellerimizce şu başlıklarda kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu:

​Bağımlılıkla Mücadele ve Sağlıklı Alışkanlıklar

​Kanserde Erken Teşhis ve Taramaların Önemi

​Ağız ve Diş Sağlığı

​Kronik Hastalıklar ve Korunma Yolları

​Akılcı İlaç Kullanımı

​Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşam Kalitesini Artırma Yolları

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Eğitim programıyla, çalışanların günlük yaşamlarında ve çalışma ortamlarında sağlık konusundaki farkındalıklarını artırmak, hastalıklar ortaya çıkmadan önce koruyucu önlemlerin alınmasını teşvik etmek amaçlandı.

​"SAĞLIKLI BİREYLER, GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI BİR TOPLUMUN TEMEL TAŞIDIR."

İl Sağlık Müdürlüğü olarak tedavi edici hizmetlerin yanı sıra, koruyucu sağlık hizmetlerini sahaya yaymayı ve insanımıza sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı en temel vazifemiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kamu kurumlarımızla iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz 'Sağlıklı Hayat Akademisi' eğitimlerimizin son derece kıymetli olduğuna inanıyor; eğitimimize ilgi gösteren Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.