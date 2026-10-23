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Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ

Uşak Emniyet Müdürlüğümüzce, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçuyla mücadele kapsamında yürütülen saha çalışmaları sonucunda, Uşak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda toplam;

12.089 adet sentetik ecza,

630 gram eroin,

Kullanım miktarı olarak 900.000’in üzerinde doz elde edilebilen 131 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi,

145 parça hâlinde, toplam 986.358 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai),

86 gram metamfetamin,

31 gram esrar,

20 gram kokain,

1 adet hassas terazi,

2 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet ruhsatsız tüfek,

403 adet tabanca fişeği,

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7.900 TL ele geçirilmiştir.

Söz konusu operasyonlar kapsamında yakalanan ve haklarında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında adli işlem başlatılan 27 şüpheli tutuklanmıştır.

Uyuşturucu madde ticareti, satışı ve kullanımına yönelik mücadelemiz, kararlılıkla ve artarak devam edecektir.